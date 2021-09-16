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تدريب 85 سيدة ضمن برنامج «صاحبات المشروع يمضين قدما» بمحافظتي الجيزة وأسوان

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تدريب 85 سيدة ضمن برنامج «صاحبات المشروع يمضين قدما» بمحافظتي الجيزة وأسوان تدريب 85 سيدة ضمن برنامج «صاحبات المشروع يمضين قدما» بمحافظتي الجيزة وأسوان

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نظمت الادارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة خمس دورات تدريبية بمحافظتى الجيزة وأسوان، ضمن برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدما الذي يأتي في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في وتونس، واستمر التدريب خلال الفترة من ٥ إلى ١٦ سبتمبر ٢٠٢١.

وأكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، أن هذه الدورات استهدفت ٨٥ سيدة، حيث تم تدريبهن على مهارات إدارة المشروعات وتطوير قدراتهن الشخصية عن طريق تقييم الذات وتعزيز الثقة بالنفس واكتشاف قدراتهن القيادية كرائدات أعمال، بالإضافة إلى تدريبهن على وضع خطة للمشروع وتحديد عناصر تطوير المشروع وكيفية تحديد التكلفة والتسعير، والتمويل وإدارة الأموال والتعريف بالدفاتر الحسابية وكيفية العمل بها، والتدريب على مواجهة المخاطر والتحديات والتعامل معهما.

المصرى اليوم

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