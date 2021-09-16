فيوتشر يحسم صفقة نجم الانتاج الحربي

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نجح ناي فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في التعاقد رسميًا مع غنام محمد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد فيوتشر مع غنام محمد، لمدة 3 سنوات مقبلة، مقابل حصول نادي الانتاج الحربي على 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى حصوله على 5% من إعادة البيع.



يُذكر أن فيوتشر دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من، ودعم فيوتشر، صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الأن، بالتعاقد مع كل من المدافع سعد سمير ولاعب خط الوسط كريم نيدفيد، والمدافع محمد عبدالمنعم، والجناح مصطفى البدري والظهير الأيمن فارس طارق، لاعبي النادي الأهلي، على سبيل الإعارة.

ونجح أيضًا النادي الصاعد للدوري الممتاز، في ضم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، وأحمد عاطف، مهاجم وادي دجلة، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع.

كما تعاقد بشكل نهائي مع الظهير الأيمن محمود شعبان، المدافع محمود رزق، لاعبا نادي الاتحاد السكندري، والظهير الأيسر طارق طه، والجناح محمد فاروق، لاعبا نادي بيراميدز، الكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر نادي الجونة، محمود مرعي مدافع وادي دجلة، أيمن الصفاقسي، مهاجم النجم الساحلي التونسي.