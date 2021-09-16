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غلق 3 مقاهٍ تُقدم الشيشة لروادها وتخالف مواعيد الغلق المقررة بالفيوم

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غلق 3 مقاهٍ تُقدم الشيشة لروادها وتخالف مواعيد الغلق المقررة بالفيوم غلق 3 مقاهٍ تُقدم الشيشة لروادها وتخالف مواعيد الغلق المقررة بالفيوم

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واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس، جولاته الميدانية لمتابعة مدي إلتزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة، والتي استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والعميد حاتم عبدالرؤوف مدير إدارة شرطة المرافق، وعدد من رؤساء الأحياء.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية شملت مناطق السلخانة، وقحافة، ودلة، والمسلة، إضافة إلى الطريق الدائري، وميدانى عبدالمنعم رياض، وعبدالرحيم شحاته، وطريق مدرسة الزراعة، لافتاً إلى أن المحافظ وجه خلال الجولة بغلق وتشميع مقهيين بمنطقة السلخانة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لتقديمها الشيشة بالمخالفة، وكذا غلق وتشميع مقهي آخر بمدخل منطقة قحافة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ رصد خلال الجولة وجود عربة متنقلة خاصة بتقديم المشروبات السريعة وذلك بمنطقة دلة، يقوم صاحبها بسرقة التيار الكهربائي من أحد أعمدة إلانارة بالمنطقة، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ وجه رئيس مدينة الفيوم بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء، لمراجعة كافة وصلات الكهرباء المخالفة التي يستخدمها أصحاب «العربات المتنقلة» التي تقوم بتقديم المشروبات والمأكولات السريعة بمنطقة دلة والشوارع المحيطة، وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، لمنع سرقة التيار الكهربي والحفاظ على المال العام، فضلاً عن رفع القمامة والمخلفات التي تنتج عن تلك العربات للحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للشوارع والميادين .

وخلال الجولة استمع المحافظ، لمطلب أحد شباب الخريجين من أصحاب العربات المتنقلة التي تقدم المشروبات والمأكولات السريعة، والذى يطالب بزيادة عدد السيارات، وتسهيل الاجراءات والموافقات اللازمة للحصول عليها، وفى هذا الشأن وجه المحافظ رئيس مدينة الفيوم، بدراسة هذا المطلب والعمل على طرح عدد آخر من هذه السيارات خلال المرحلة الثانية، لتوفير فرص عمل للشباب، كما استمع المحافظ لشكوي عدد آخر من الشباب، ووجه بسرعة حلها.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الأحياء والمدن، بتكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، لمواجهة انتشار ، والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة، فضلاً عن تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق العامة والميادين والشوارع لتيسير الحركة المروية.

المصرى اليوم

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