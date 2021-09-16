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سيراميكا يستعي الملواني و مجدي وبهاء لحاجه الفريق لجهودهم

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سيراميكا يستعي الملواني و مجدي وبهاء لحاجه الفريق لجهودهم سيراميكا يستعي الملواني و مجدي وبهاء لحاجه الفريق لجهودهم

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قرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، استعادة خدمات المهاجم حمزة مجدي، بعد انتهاء إعارته لنادي اسوان، ولاعب خط الوسط، مصطفى بهاء، بعد انتهاء إعارته لصفوف نادي أبو قير للاسمدة، ولاعب الوسط، علي الملواني، بعد انتهاء إعارته في نادي بورتو.

جاء قرار شعبان، بعد المستوى الطيب الذي قدمه الثلاثي المعار، خلال الموسم الماضي مع فرقهم المختلفة.

وأشاد هيثم شعبان باللاعبين وبما قدموه من مستوى فني طيب خلال الموسم الماضي، وطالبهم باستغلال مدة المعسكر المغلق لنادي سيراميكا كليوباترا الذي بدأ أمس الأربعاء، للانسجام مع باقي زملائهم، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

وشدد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا على اللاعبين بأن المنافسة ستكون شرسة وقوية من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

المصرى اليوم

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