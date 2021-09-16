تركيا وألمانيا يتصدران منافسات السباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث للشابات

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تصدر منتخبا تركيا وألمانيا منافسات السباحة للدور قبل النهائى ببطولة العالم للخماسي الحديث للشابات تحت 19 عام والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت التركية كالي كان في المركز الأول بالمجموعه (1) بمجموع 283 نقطة، وبزمن 2.13.65.. فيما احتلت السويسرية فورتي فلورن المركز الثاني بمجموع نقاط 277، وبزمن قدره 2.16.64، بينما حصلت أناستاسيا مالاشينوكا لاعبة منتخب بيلاروسيا على المركز الثالث بمجموع نقاط 274 وبزمن قدرة 2.18.30.

فيما جاءت أميرة قنديل لاعبة المنتخب الوطني بالمركز الخامس بمجموع نقاط 270 وبزمن 2.20.32، كما حصلت زينة عامر على المركز الخامس عشر بمجموع نقاط 258 وبزمن قدرة 2.26.32.

بينما جاءت نتائج المجموعة (2) في المركز الأول الألمانية كيم سبلدزر بمجموع نقاط 285 بزمن 02.12.74، فيما أحتلت لاعبة منتخب بلغاريا المركز الثاني رالتيسا متيفا بمجموع نقاط 282 بزمن 02.14.27، كما احتلت لاعبة منتخب جواتيمالا في المركز الثالث إيزابيلا بوندافن بمجموع نقاط 277 بزمن 02.16.36 ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السباحة للدور النهائي للشباب تحت 17 عام.

وتتكون قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.