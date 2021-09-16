المدار.. منصة إخبارية تلفزيونية رقمية بآليات الإعلام الحديث

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في إطار التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة العربية وفي ضوء التحولات الإقليمية والدولية الحادة وتعاظم الدور المصري الفاعل في الإقليم، انطلق موقع «المدار» وهو أكبر منصة إخبارية تليفزيونية تدعم الإعلام الجديد لمواكبة التحولات الإعلامية والإخبارية في إطارها الرقمي الحديث.

ويسعى موقع المدار إلى تقديم محتوى، يعتمد على الخبر والتحليل والتوثيق، معتمداً بشكل أساسي على تقديم الخبر مدعوماً بالصوت (بودكاست) والصورة (إنفوجراف) والفيديو (فيديوجراف)، يستهدف منافسة كبريات المنصات العالمية.

وأكد الإعلامى نشأت الديهى رئيس مجلسى الإدارة والتحرير أن الموقع يتضمن منصات رقمية محلية وإقليمية مثل المدار الإفريقى و«تركيا الآن» و«دوجروسو» و«المدار الليبي» و«المدار الفلسطينى».

وأشار إلى أنه يسعى إلى تقديم محتوى متميز، يعتمد على الخبر والتحليل والتوثيق، معتمداً بشكل أساسي على تقديم الخبر مدعوماً بالصوت (بودكاست) والصورة (إنفوجراف) والفيديو(فيديوجراف)، ويقدم الموقع مع إطلاقه «تليفزيون المدار»، أكبر منصة تلفزيونية رقمية إخبارية.