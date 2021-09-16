رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد جامعة ليون والمعهد الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

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استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، وفد رفيع المستوى من جامعه ليون2، والمعهد الفرنسي بالقاهرة، ضم الوفد الدكتور جيم والكر نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ونائبة للشئون الإدارية، والدكتور فريدريك فيولى مدير المركز الدولي للدراسات الفرنسية، والدكتور استيفن فالتر مدير مركز البحوث للغويات التطبيقية، والدكتور سالم كشوم مدير مركز اللغات.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء يأتى في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين مشيراً إلى انة تم الاتفاق على اعداد وثيقة للعمل بها في المستقبل القريب بين الجامعيين وسيتم اعداد الوثيقه من الجانب الفرنسي للاستفادة منها بجميع كليات الجامعة و أهدى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وفد جامعة ليون 2 والمعهد الفرنسي بالقاهرة درع الجامعة.

وأكد «حسن» أن التعاون مع الجانب الفرنسي سيسفر عنة تطوير العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب في إتقان اللغة الفرنسية وتدريبهم عليها، ومن ثم تقديم خدمة تدريبية مميزة للطلاب وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم حامد عميد كلية الألسن، والدكتورة هناء وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور احمد محمد هاشم وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد رمضان وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع والبيئة، والدكتور عادل نجدي متولي والدكتور عمرو على جمعه بالقسم الفرنسي، والدكتورة ريم الرحبانى، والدكتورة نادين فكري مكاوى من ملحق التعاون العلمي والجامعي، والدكتورة اريل كوبية، مسؤول التعاون الدولي.