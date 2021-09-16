1.3 مليون طن صادرات ميناء الإسكندرية في أغسطس

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أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن تحقيق طفرة ملحوظة في معدلات التداول خلال شهر أغسطس من العام الجاري بالمقارنة بشهر أغسطس من العام السابق إذ شهدت كميات البضائع المتداولة زيادة بنسبة 8%.

وقال بيان الهيئة، إن حركة البضائع شهدت ارتفاعا في شهر أغسطس، حيث بلغت نسبة الزيادة ٣٦℅ مقارنة بالفترة من العام الماضي، تليها بضائع الصب السائل من المواد البترولية والسلع الإستراتيجية السائلة بواقع ٢٨%، وتم تداول ٢،١ مليون حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كما بلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ١:٣مليون طن خلال شهر أغسطس 2021.

وأشار البيان إلى أن حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على ميناء الإسكندرية شهدت ارتفاع خلال شهر أغسطس ٢٠٢١ عن مثيله من عام ٢٠٢٠ وخاصة في سفن الصب السائل بواقع ٤٧% تقريبًا؛ وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد العبارات ٢٦%، كما تم استقبال سفينتي ركاب سياحية، معلنة بذلك عودة تردد الحركة السياحية والتي كانت قد توقفت عقب الإنتشار العالمي لأثار جائحة كورونا.