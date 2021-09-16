التحفظ على 19 ألف سيجارة مجهولة المصدر في حملة غرب الإسكندرية

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أمر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، بالتحفظ على 19530 سيجارة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة، تم صبطها داخل محلات غرب المدينة، وحجز صاحبي المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق غرب المدينة لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تضر بصحة المواطنين.

وأسفرت الحمل عن ضبط 630 علبة مستوردة مجهوله المصدر المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة بإجمالي 12600 سيجارة بمنطقة أبويوسف غرب المدينة.

كما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط 300 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة بإجمالي 6000 سيجارة بأحد المحلات في الكيلو 26 دائرة قسم شرطة العامرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.