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4630 جنيها سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالشرقية

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4630 جنيها سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالشرقية 4630 جنيها سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالشرقية

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أجرت منظومة القطن بوزارة قطاع الأعمال العام، الخميس، أول مزاد علني للبيع في الموسم الجديد بمحافظات الوجه البحري، وذلك بمركز التجميع الكائن بمنشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، وبلغ سعر القنطار 4630 جنيها، وسط مُضاربة من 22 شركة لـ 22 رسالة.

حضر المزاد المهندس صفوت الشهاوي، مُدير منظومة تسويق القطن بقطاع الأعمال، وسامح عبدالسلام، مدير منظومة تسويق القطن بالشرقية، وأنطوان أديب، رئيس قطاع الفرز بهيئة التحكيم، والمهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وأعضاء هيئة التحكيم وأختبارات القطن، وممثلين عن الشركات المُشاركة في المزاد.

تم أجراء 3 مزادات على كمية مقدارها 3238 قنطار قطن صنف جيزة 94، الأول أُجري على 2352 قنطار بعدد 16 رسالة خاص بمجمع منشأة أبوعمر، والثاني على 719 قنطار بعدد 5 رسائل بمجمع ترعة البطيخ بأولاد صقر، والثالث على 167 قنطار بعدد رسالة واحدة بمجمع الشوافين بأولاد صقر، وقد تمت ترسية المزاد الأول على شركة الرواد، والثاني والثالث على شركة دلتا للأقطان بسعر للجميع 4630 جنيه للقنطار الواحد.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد استقبلت الأقطان من الفلاحين، مع بدء موسم تسويق وبيع القطن، ضمن المنظومة الجديدة التي تطبقها للعام الثالث على التوالي والتي تعتمد على المزايدة العلنية على القطن، وتتم المزايدة عليه من التجار سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ويرتفع سعر القنطار حسب درجة نقاوته ورتبته، وهذا السعر الذي وصل إليه أول مزاد بالشرقية، وهو أعلى سعر للقنطار وسط فرحة كبيرة للمزارعين.

المصرى اليوم

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