بيراميدز يبدأ معسكر برج العرب بمشاركة التونسي فخر الدين بن يوسف

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شارك المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لأول مرة في تدريبات فريق نادي بيراميدز في معسكره المقام حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، بعد التحاقه بالمعسكر خلال الساعات الماضية.

وأعلن بيراميدز تعاقده مع فخر الدين في صفقة انتقال حر لمدة ٣ سنوات قادمة، ووصل اللاعب خلال الساعات الماضية للقاهرة ومنها إلى برج العرب حيث انضم للمعسكر وشارك في أول تدريباته مع الفريق صباح اليوم.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا صباح اليوم بمدينة برج العرب يستمر حتى الأربعاء المقبل، يخوض خلاله الفريق تدريباته على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب خوض مباراة ودية، استعدادا لبدء المشوار المحلي ومواجهة سموحة المحدد لها يوم ٢٤ سبتمبر الجاري على استاد السويس في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.