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أحمد عيد عبد الملك: هذا الثنائي لا يستحق التواجد مع

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أحمد عيد عبد الملك: هذا الثنائي لا يستحق التواجد مع الزمالك أحمد عيد عبد الملك: هذا الثنائي لا يستحق التواجد مع

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أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم السابق، أن المغربي محمد أوناجم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لا يستحق التواجد مع النادي الأبيض في الفترة المقبلة.

وقال أحمد عيد عبدالملك، في تصريحات تلفزيونية : «محمد أوناجم، لاعب مميز، ولكنه لن يكون له دور مع الفريق في الموسم المقبل، في ظل وجود أكثر من لاعب مميز في مركزه على رأسهم أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي».

وأوضح : «اللاعب الأجنبي، يجب أن يكون إضافة قوية للفريق، لذلك كان من الأفضل بيع أوناجم، والتعاقد مع لاعب أجنبي أخر سواء في مركزي خط الوسط أو المهاجم الصريح، خاصة أن النادي يعاني من عجز واضح في هذين المركزين».

وأشار: «أنا ضد عودة، حمدي النقاز، للزمالك مرة أخرى، خاصة أنه هرب منذ موسمين، وقدم شكوى ضد النادي الأبيض»، مضيفًا :«حمزة المثلوثي، أفضل من النقاز، سواء في التاحية الدفاعية أو الهجومية، وعودة لاعب الترجي السابق لن تضيف ببزمالك».

المصرى اليوم

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