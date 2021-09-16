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جماهير أتلتيكو تستقبل «الخائن» بصافرات الاستهجان

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جماهير أتلتيكو تستقبل «الخائن» بصافرات الاستهجان جماهير أتلتيكو تستقبل «الخائن» بصافرات الاستهجان

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شهدت مباراة الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء، أمام نظيره بورتو البرتغالي حالة من الغضب الجماهيري الكبير ضد أحد لاعبي «الأثلتي».

وقامت جماهير أتلتيكو مدريد باطلاق صافرات الاستهجان خلال الكشف عن اسم أنطوان جريزمان ضمن تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد أمام بورتو.

وعاد جريزمان إلى صفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الجاري قادما من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت جماهير أتلتيكو مدريد قد وصفت اللاعب بـ الخائن، حينما رحل عن الفريق قبل موسمين إلى صفوف برشلونة، عبر كسر الشرط الجزائري في عقده مع أتلتيكو مدريد ودفع 120 مليون يورو من أجل الرحيل لصفوف البارسا.

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، تعرض الفرنسي أنطوان جريزمان لصافرات الاستهجان من الجماهير حين أعلن اسمه ضمن قائمة بدلاء أتلتيكو مدريد قبل بدء المباراة، كما أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان مجدداً حين شارك جريزمان بديلا أمام بورتو مكان جواو فيليكس في الدقيقة 56.

وأضافت الصحيفة: مشجعو أتلتيكو مدريد لم يغفروا لجريزمان الطريقة التي رحل بها عن النادي إلى برشلونة، والآن يتوجب على اللاعب الاعتذار للجماهير بتسجيل الأهداف.

المصرى اليوم

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