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رفع 450 ألف متر من مخلفات الهدم والقمامة بجوار سور مجرى العيون (صور)

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رفع 450 ألف متر من مخلفات الهدم والقمامة بجوار سور مجرى العيون (صور) رفع 450 ألف متر من مخلفات الهدم والقمامة بجوار سور مجرى العيون (صور)

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تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، الحملة المكبرة التي تنفذها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بمحيط سور مجرى العيون، والتي تستهدف رفع 450 ألف متر من مخلفات الهدم والقمامة المتراكمة على مدار سنوات بجوار السور التاريخي.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من ازالة المخلفات خلال أسبوع.

وتقوم هيئة نظافة وتجميل القاهرة بهذه الحملة باستخدام أحدث معدات وسيارات الهيئة والتي تضم 24 سيارة قلاب كبير و10 لوادر وحفارين وسيارتين كنس آلي و2 سيارة مياه لمنع تلوث الهواء من الاتربة الناتجة عن رفع المخلفات.

وأكد محافظ القاهرة على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون، مشددا على تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري المناسب لها.

رفع 450 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون
رفع 450 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون
رفع 450 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون
رفع 450 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون

المصرى اليوم

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