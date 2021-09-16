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إقبال متزايد على تطعيمات كورونا بأرمنت غرب الأقصر

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إقبال متزايد على تطعيمات كورونا بأرمنت غرب الأقصر إقبال متزايد على تطعيمات كورونا بأرمنت غرب الأقصر

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شهد مقر العيادة الشاملة بارمنت، غرب الاقصر، إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، لتلقى جرعة لقاح كورونا ممن سجلوا على موقع الوزارة، وسط نظام كبير واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل مراكز تلقى اللقاح ..

إقبال على تطعيمات كورونا

ودعت صحة الأقصر، جميع المواطنين ممن ينطبق عليهم شروط اللقاح لتسجيل اسماؤهم على موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح وذلك تحت شعار «احمى نفسك واهلك وكل من حولك بتلقى جرعة اللقاح» .

إقبال على تطعيمات كورونا

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالاقصر، ان مراكز تلقى لقاح كورونا يستقبلون الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات من كبار السن والأمراض المزمنة، وباقى فئات المجتمع، لتلقى المصل الخاص بفيروس كورونا .

إقبال على تطعيمات كورونا

وأضاف أنه طبقا لتعليمات وزارة الصحة، بقيادة الدكتورة هالة زايد بالتوسع في التطعيمات للحماية من بعمل جداول تطعيم للعاملين بالتربية والتعليم وطلاب الجامعة والعاملين فبها وكذلك تطعيم العاملين بالقطاع السياحى ومطار الأقصر الدولى بجانب تطعيم كافة القساوسة والرهبان في الكنائس والاديرة بمختلف مراكز الأقصر.

المصرى اليوم

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