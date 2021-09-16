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محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد شعيل القحطاني

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محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد شعيل القحطاني محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد شعيل القحطاني

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد شعيل القحطاني

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم/ شعيل بن محمد مسفر القحطاني ، -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1075829620 ) , عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الإثنين الموافق 1443/3/5هـ.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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