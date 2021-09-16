عبدالله جمعة يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه بـ«العكاز» (صورة)

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حرص عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة دعم لشقيقه صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بعد إجرائه جراحة قطع في وتر أكيليس في نهاية الموسم الماضي.

وأجرى صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، جراحة وتر «أكيليس»، خلال نهاية شهر يوليو الماضي، تحت إشراف دكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

ونشر عبدالله جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة تجمعه مع شقيقه صالح جمعة ممسكًا العكاز الذي يستخدمه خلال فترة التأهيل، تحت تعليق: «انا لو هتكلم عن نعم ربنا عليا هبدأ بأخويا وسندى وهقولك انك هتلاقينى دايماً سندك وضهرك وحمايتك في أي وقت صعب بتعدى فيه في حياتك وعكازك في أي وقت هتقع فيه ونورك في أي فترة مظلمة هتعدى عليك وهقولك انك قد أي وقت صعب بيعدى عليك وانشاء الله هتعدى على خير وانا جمبك».

يُذكر أن صالح جمعة تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، خلال مباراة طلائع الجيش الودية، ما سيغيب على أثره عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 أشهر.