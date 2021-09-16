6 سيارات الأفضل للتنقلات العائلية في 2021 لضمان سلامة أطفالك وعُمر أطول للسيارة

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هل أنت دائمًا ما تصطحب أطفالك معك؟، في حالة كنت من الأشخاص الذين تجبرهم الظروف المحيطة على نقل أطفالهم إلى المدرسة وتعود بهم إلى المنزل بعد انتهاء يومهم الدراسي أو تصطحبهم لقضاء الإجازات الأسبوعية مع عائلتك، وربما ليس أمامك سوى أن تنتقلهم أيضًا إلى تمارينهم الرياضية، لذلك فأنت تحتاج إلى سيارة عائلية تناسب أطفالك حتى لا ينتهي عُمرها سريعًا ولضمان الأمان والسلامة خلال رحلتك اليومية.

وقبل شراء تلك السيارة، إنتبه إلى مساحتها وعدد المقاعد ووسائل الترفيه التكنولوجية المتاحة، وحتى لا تشعر بمزيد من الحيرة والارتباك، نقدم إليك أفضل سيارات تناسب عائلتك، نبدأها بسيارة الميني فان «هوندا أوديسي» موديل ٢٠٢١، تتميز السيارة بكونها متعددة الأغراض ما يجعلها الأعلى شعبية في العالم، ومقاعدها مريحة وواسعة حتى في الصف الثالث، وتمتلك نظام معلومات ترفيهي سهل الاستخدام.

تتسع «أوديسي» لسبعة أو ثمانية أشخاص وتتميز بثلاثة مقاعد للصف الثاني ونظام Magic Slide، والذي يتيح لك تحريك المقاعد للأمام والخلف والجانب في عدة إعدادات مختلفة، فيسمح للأشقاء بالجلوس بجوار بعضهم عند استعمال خاصية التقريب بين المقاعد. توفر السيارة مساحة تحميل خلف مقاعد الصف الثالث تصل إلى 38.6 قدم مكعب، وتضم سبع مكبرات صوت ومخرجين USB وشاشة تعمل باللمس مقاسها ٨ بوصات تساعد في إلهاء أطفالك أثناء قيادتك.

والسيارة الثانية، كرايسلر باسيفيكا ٢٠٢١، وهي ميني فان صغيرة جيدة تحتوي على كل ما تريده تقريبا في سيارة عائلية بداية من الركوب السلس والمريح ونظام الترفيه في المقعد الخلفي والمكنسة الكهربائية المدمجة والكاميرا التي تعرض صور للمقاعد الخلفية للاطمئنان على أطفالك خلال الطريق دون الحاجه للنظر إلى المقاعد الخلفية، وتأتي هذه السيارة بمساحة 32.3 قدم مكعب خلف الصف الثالث.

والسيارة بثلاثة صفوف ويمكنها استيعاب ما يصل إلى ثمانية أشخاص مع مقاعد الصف الثاني أو سبعة أشخاص إذا حصلت على مقاعد الصف الثاني، كما أن مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا والمقاعد الخلفية آمنة للأطفال. وتضم السيارة شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، وتمتلك نظام ستيريو Alpine مكون من 13 مكبر صوت وستيريو Harma Kardon بـ 19 مكبر صوت وتشمل مخارج USB إضافية.

وتحل من بعدها سيارة كيا سيدونا ٢٠٢١، التي تتميز بركوب جيد وتحكم متوازن، وهي عبارة عن ثلاثة صفوف تتسع لثمانية أشخاص، تأتي المقاعد مريحة وهناك مساحة كبيرة في الصفين الأولين ويعد الوصول إلى الصف الثالث أمرا سهلا بفضل مقاعد الصف الثاني المنزلقة وهناك مساحة كافية في الخلف للركاب الأطول ليكونوا مرتاحين، وتحتوي السيارة على شاشتان مقاس 10.1 بوصة تعملان كنظام ترفيهي للمقاعد الخلفية وتأتي الشاشات مزودة بسماعات رأس لاسلكية وجهاز تحكم عن بعد بالإضافة إلى الوصول إلى الإنترنت عبر الاتصال بهاتفك.

ومنحت الإدارة الأمريكية الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة السيارة تصنيفا شاملا للسلامة بلغ خمسة من أصل خمسة نجوم مع خمس نجوم في اختبارات التصادم الأمامية والجانبية وأربع نجوم في اختبار انقلاب السيارة، وما يزيدها تميزا وأمان للأطفال وأسرتك، توفر كاميرا للرؤية الخلفية وتحذير مغادرة المسار وجهاز مراقبة انتباه السائق، كذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي والتوقف والانطلاق ومجسات وقوف السيارات الأمامية والخلفية. كما تمتلك ميزة التحذير من الاصطدام الأمامي والكبح التلقائي في حالات الطوارئ ما يجعلك تقود سياراتك وأنت مطمئن.

ونتجه إلى السيارة الرابعة الملائمة للعائلة والأطفال لنتعرف عليها، وهي تويوتا سيينا ٢٠٢١، تصنف على أنها من سيارات الميني فان لديها مقاعد فسيحة والعديد من ميزات السلامة، كما تقتصد في استهلاك الوقود، وهي تتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب، كذلك مليئة بأحدث ميزات التكنولوجيا والسلامة، وتحتوي السيارة على مساحة تحميل تبلغ 33.5 قدم مكعب خلف مقاعد الصف الثالث وهذه المنطقة واسعة جدا ويمكن أن تتسع بسهولة لعربة أطفال أو عدد قليل من الحقائب.

وتشمل وسائل ترفيهية مثل شاشة عرض للمقاعد الخلفية مقاس 11.6 بوصة، ونظام ملاحة وراديو HD ومكبر صوت، ولديها أبواب خلفية قابلة للانزلاق كهربائي وباب خلفي وفتحة سقف كهربائيين ومظلات شمسية خلفية كذلك تحكم أوتوماتيكي في المناخ.

والسيارة الخامسة، سورينتو موديل 2021 بخيارين هجينين، أولهما محرك سمارت ستريم سعة 1600 سي سي توربو مدعوم بمحرك كهربائي بقدرة 44.2 كيلوواط لتحصل السيارة على قوة إجمالية تبلغ 227 حصانا، أما الخيار الثانى هو أكثر قوة سيستخدم نفس محرك T-GDi سعة 1600 سي سي يقترن بمحرك كهربائي قوي يُنتج 66.9 كيلوواط لتحصل السيارة على قوة إجمالية تبلغ 262 حصانا ونطاق كهربي نقي يصل إلى 48 كم.

وتضم عددا من وسائل الأمان تشمل فرامل ABS ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات مع 6 «ايرباج» تتضمن للسائق والراكب الأماميين و«ايرباج» جانبي في الأمام وستائر هوائية، وتمتلك شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠.٣، و١٢ مكبر صوت وستة منافذ USB. وأخيرًا، إليكم السيارة فولكس فاجن أطلس ٢٠٢١، سيارة دفع رباعي ومتوسطة الحجم ومتوفرة في صفين وثلاثة صفوف يوفر كلاهما مساحة جلوس فسيحة ومساحة تحميل جيدة، تبلغ مساحة الأمتعة 20.6 قدم مكعب خلف مقاعد الصف الثالث، شاشة تعمل باللمس مقاس 6.5 بوصة.

وتتميز بعدة نقاط لضمان السلامة والأمان مثل مستشعرات وقوف السيارات الأمامية والخلفية، ونظام المساعدة على الركن الموازي بدون استخدام اليدين، ونظام كاميرا وقوف السيارات ذات الرؤية المحيطية، ونظام المساعدة في الحفاظ على الممر والمصابيح الأمامية ذات الضوء العالي الأوتوماتيكي، كما تُمكنك من التحكم التكيفي في ثبات السرعة وتساهم تلك الميزة في ضبط سيارتك في أوقات الازدحام المروري.