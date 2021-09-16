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أسطورة الكرة الإنجليزية : مستقبل ليفربول في خطر

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أسطورة الكرة الإنجليزية : مستقبل ليفربول في خطر أسطورة الكرة الإنجليزية : مستقبل ليفربول في خطر

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أقر أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، مايكل أوين على أن مستقبل نادي ليفربول الإنجليزي في خطر كبير خلال السنوات المقبلة.

ويعيش ليفربول منذ بداية الموسم الجاري حالة من الثبات في المستوى على الصعيدين المحلي والقاري في ظل التألق الكبير لنجمه المصري وهدافه الخطير محمد صلاح.

وقال مايكل أوين في تصريحات نقلتها الكثير من الصحف الإنجليزية نقلاً عن بي تي الرياضية الإنجليزية عقب مباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول 3-2، : أعتقد أن الخطر الأكبر الذي يهدد ليفربول في السنوات المقبلة يتمثل في كبر سن عناصر خط هجومه.

وأوضح أوين: محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، كلهم على مشارف الثلاثين، وكذلك الحال لأكثر من لاعب في باقي مراكز الخطوط، وفي مرحلة ما سيجد الفريق أن كل لاعبيه باتوا من كبار السن في وقت واحد تقريباً.

وأضاف مايكل أوين: في خط الوسط جوردان هيندرسون وجيمس ميلنر لاعبين ليس سنهما صغيرة، ويجب البحث عن بدلاء لهما في وسط الملعب.

ولم يقم ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة سوى بحسم صفقة واحدة فقط بالتعاقد مع المدافع إبراهيما كوناتيه قادماً من لايبزيج الألماني.

المصرى اليوم

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