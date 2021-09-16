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«أورام الأقصر»: علاج 73 طفلا بالرعاية المركزة بنسبة تحسن 80%

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«أورام الأقصر»: علاج 73 طفلا بالرعاية المركزة بنسبة تحسن 80% «أورام الأقصر»: علاج 73 طفلا بالرعاية المركزة بنسبة تحسن 80%

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قال الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان، إن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال تمكنت منذ إفتتاحها في فبراير 2021 العام الجارى، من علاج 73 طفلا في قسم الرعاية المركزة المجهزة بأحدث الوسائل الطبية التي تضاهى المستشفيات العالمية بنسبة تحسن 80%.

وأوضح مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان، أن مستشفى سرطان الأطفال تقدم أعلى الخدمات الصحية لجميع الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، مشدداً على أن المستشفى يضم قسم متكامل للجراحة وقسم متكامل للعلاج الإشعاعى وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذرى بجميع أنواعها، وفريق العمل بالمستشفى الجديد نخبة من خيرة أساتذة الجامعات في مجال طب أورام الأطفال، وجزء كبير من فريق القسم حاصلين على زمالات أجنبية.

فيما أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الاورمان لعلاج أورام الأطفال الجديد تم إفتتاحها تجريبياً في شهر يوليو 2020، وتم الإفتتاح الرسمى لها في فبراير 2021 العام الجارى، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين لدعم أول صرح طبي في جنوب الصعيد لعلاج سرطان الأطفال بالمجان تماماً، ويشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، ويعمل المستشفي وفق أحدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الاطفال، وتستهدف بجانب تقديم الخدمة الطبية العلاجية محاولة دمجهم في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد .

وأضاف أنه سيتم تقديم العلاج الكيماوي للأطفال ويتم إقرار خروج لهم في نفس اليوم مما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته جراء الذهاب والسفر.

المصرى اليوم

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