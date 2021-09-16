مستشار «العربية للتنمية الإدارية»: نحتاج تشريعات تسهّل نقل التكنولوجيا.. وكوادر مدربة

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قال الدكتور عادل عبدالعزيز، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الفيلم التسجيلي لمحافظة بورسعيد يمثل منظومة إدارية ناجحة بكل المقاييس استطاع خلالها المحافظ شحن كل إمكانيات المحافظة لخدمة المنطقة.

وأضاف عبدالعزيز خلال كلمته بالجلسة الأولى من منتدى بورسعيد الاقتصادي أن التناغم والتناسق بين اللواء عادل الغضبان مع الفريق أسامة ربيع والمهندس يحيى زكي يمثل مثلثًا إداريًا ناجحًا للأسلوب الذي يتم إعداده في البنية التحتية في شرق بورسعيد بهدف التمكين، فنحن أمام تحدٍ في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتابع عبدالعزيز: «هذا المنتدى يمثل نقلة نوعية في الفكر الاستراتيجي داخل المحافظة ويحتاج مزيدًا من الدعم، فنقل التكنولوجيا أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوطين الصناعة، ولن يتم ذلك دون تشريعات تحكم نقل التكنولوجيا»، لافتا إلى أن قوانين الاستثمار التي تم وضعها في السبعينيات وحتى الآن لم تتضمن نصًا صريحًا عن نقل التكنولوجيا من الشركات العالمية واستخدامها في الصناعة.

وواصل: «الأمر يرتبط أيضا بمدى جاهزية الكوادر الموجودة في مصر كجزء من منظومة التعلم والتدريب في نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، ومن ثم لابد أن نقوم بعقد اتفاقيات تصنيع يمكن أن تنشأ في المنطقة الاقتصادية للقناة، خاصة مع الشركات متعددة الجنسيات، تتضمن بنودا صريحة على تدريب الكوادر على استخدام الكنولوجيا وأهمية أن تتضمن خطة تنمية شرق بورسعيد لإنشاء مدينة للأبحاث العلمية حتى لو ستتكلف عبئا كبيرا، فالتجربة الماليزية والصينية والهندية كلها نماذج ناجحة استطاعت تحقيق سبق كبير في مجال الصناعة ولم تكن لتحقق ذلك دون مسألة نقل التككنولوجيا؛ فمسألة نقلها ووجود نصوص تشريعية منظمة لذلك مع تدريب كوادر بشرية أمر في منتهى الأهمية».

واختتم عبدالعزيز كلمته قائلاً: «وبالتالي هذا المنتدى يحتاج لأن يكون نقطة انطلاق لعقد مؤتمر عربي عالمي اقتصادي موسع بهذه المنطقة ونحن كمنظمة جاهزون لجذب هذه الشركات العالمية».