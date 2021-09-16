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وفد من وزارة التربية والتعليم يعاين مشروعات الحرير في الوادي الجديد

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وفد من وزارة التربية والتعليم يعاين مشروعات الحرير في الوادي الجديد وفد من وزارة التربية والتعليم يعاين مشروعات الحرير في الوادي الجديد

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استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم، وفد من قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم لمعاينة مزارع التوت المخصصة لإنتاج الحرير والمدارس الزراعية بالمحافظة، وذلك إستعدادا لإفتتاح أول قسم لإنتاج الحرير بالمدارس الزراعية على مستوى الجمهورية، وقسم آخر لتربية النحل،طبقا للمشروعات التي تنفذها المحافظة وإحتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة المحافظة للنهوض بالتعليم الفني وربطه بإحتياجات سوق العمل، وتنفذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لإستحداث تخصصات جديدة بمدارس التعليم الفنى.

المصرى اليوم

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