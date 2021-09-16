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أسامة نبيه يستقيل من : احتراماً لنفسي و لجماهير النادي العظيمة

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أسامة نبيه يستقيل من الزمالك : احتراماً لنفسي و لجماهير النادي العظيمة أسامة نبيه يستقيل من : احتراماً لنفسي و لجماهير النادي العظيمة

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أعلن أسامة نبيه مدرب نادي التقدم باستقالته عبر صفحته على موقع فيس بوك احتراماً لنفسه ولجماهير نادي الزمالك العظيمة .

وكتب نبيه عبر صفحته على فيس بوك :«جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل» .


وتابع: «كما أننى أشعر بأستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكوره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك واحتراما لنادى الزمالك الذي قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا» .


وأضاف: «لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول» .


وواصل: «كنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التي نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك وجماهيره العظيمه وهناك مشاكل ماليه كثيره داخل الفريق ومستحقات متأخره للاعبين وللجهاز الطبى والإدارى والفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواه بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل وسوف يتم عقد جلسه اليوم مع رئيس نادى الزمالك واللاعبين من أجل حل هذه المشاكل» .


وخاطب نبيه الجمهور: «الجميع يعلم مدى حبى واعتزازى بأننى ابن من ابناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز في ما هو قادم» .


وأتم: «لذا وجب عليا التقدم باستقالتي احتراما لنفسي وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتي على ايجاد حلول من قبل الاداره» .

المصرى اليوم

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