ثقافة سوهاج يناقش التسوق الالكتروني

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

حيث قدم نادى التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان «التسويق الإلكتروني» حاضرها ماجد نشأت، وتحدث عن تعريف التسويق الرقمي ومميزاته، بجانب عرض فيلمين وثائقيين بعنوان «أرض الرسالات، مجمع الاديان»، بالإضافة إلى عقد ندوة بعنون «الوعى بخطورة الإدمان» حاضرها رجب عبداللاه، أكد خلالها على خطورة الادمان على الصحة الجسمانية والنفسية.

أقام بيت ثقافة شطورة محاضرة مكتبية بعنوان «دور القراءة في مكافحة الإرهاب والتطرف»، أكدت فيها سماح محمد عبدالمزيد على أن بالعلم تنهض الأمم، كما عقد مركز ثقافة الطفل بطهطا ندوة ثقافية بعنوان «مصر هبة النيل» حاضرها أحمد ابو عليوه رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الارهاب والتطرف بسوهاج، وواصل قصر ثقافة المنشاة وبيت ثقافة جرجا ورش الفنون التشكيلية في الفترة من ١٢ حتى ١٦ سبتمبر الجاري، بينما اختتم قصر ثقافة طهطا فعاليات اليوم الترفيهي والرياضي بالتعاون مع جمعية رواد بيت ثقافة طهطا بحضور الدكتورة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، ومدير عام فرع ثقافة سوهاج .