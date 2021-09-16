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رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:42 صباحاً
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
مناسبة للتنزه ليلًا.. هذه توقعات الحصيني لأجواء اليوم وغد
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
طقس اليوم الوطني: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
لقاء بلينكن وشكري في نيويورك
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
انطلاق أول رحلة للفضاء على متنها سياح دون رواد.. وهذا ما قالوه عن تجربتهم الفريدة
فيديو
cnn arabic
الخميس 16 سبتمبر 2021 03:11 مساءً
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