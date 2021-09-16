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وزير الأوقاف والسفير السوداني يصلان لمطار الغردقة

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وزير الأوقاف والسفير السوداني يصلان لمطار الغردقة وزير الأوقاف والسفير السوداني يصلان لمطار الغردقة

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وصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفير محمد إلياس سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة، ووفد أئمة وواعظات جمهورية السودان الشقيقة المرافق لهما، لمطار الغردقة الدولي اليوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة المشتركة لأئمة والسودان المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

ومن المقرر أن يشمل برنامج الجولة عددًا من اللقاءات، منها لقاء مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة، وأيضًا قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، كما سيتم تأدية صلاة الجمعة بمسجد الميناء، مع زيارة المركز الثقافى لغات بمسجد الميناء.

تأتي الزيارة في إطار عدد من الزيارات الميدانية، شملت مساجد السيدة نفسية والإمام الحسين والأزهر الشريف، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف التي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل، جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية.

المصرى اليوم

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