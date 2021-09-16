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محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة في حي المعصرة

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محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة في حي المعصرة محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة في حي المعصرة

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لليوم الثالث على التوالي، يتابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، جهود أحياء العاصمة لإزالة كل التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية.

وفي ذلك السياق، شهد حي المعصرة نشاطًا مكثفًا في القضاء على التعديات ومخالفات البناء، حيث شنت أجهزة الحي حملة كبرى، وتم تنفيذ 8 قرارات إزالة، واسترداد أراضي أملاك الدولة بمسطح حوالي ٤٢٠٠٠م٢.

واستهدفت الحملة أرض العمدة، وطريق الأوتوستراد ومنطقة وادي حوف وحدائق حلوان وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الصارم مع مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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