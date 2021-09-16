وزيرة التضامن توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوي بإنقاذ مُسن بالإسكندرية

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع مسن بلا مأوى متواجد عند محطة قطار باكوس بالإسكندرية.

وعلي الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلامأوي بالإسكندرية، حيث تبين من خلال دراسة حالته الأولية، أن المواطن ا.م.ح ٩٠ عامًا يعاني من ضعف بذاكرته ويردد بعض الكلام غير المفهوم.

وقد ذكر أنه مواليد عام ١٩٣١ ولديه أبناء ولكن تركوه بالشارع، كما ذكر أنه كان يعمل بشركة للأصواف منذ زمن، حيث تتذكر الحالة كل ما هو قديم وتنسي ما حدث معها في الحاضر أو الوقت القريب.

وقام الفريق بعمل جلسة توعية للحالة وعرضوا عليه الايداع بدور رعاية لحمايته من مخاطر الشارع، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

كما قام الفريق بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء باصطحاب الحالة إلى مستشفى رأس التين العام وتوقيع الكشف الطبي عليه والانتهاء من كافة الإجراءات الطبية وعمل أشعة واستلام تقرير طبى بالحالة وبناء عليه تم التنسيق مع الفريق المحلي وإيداعه بدار الهدايا للرجال، وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة حالة المواطن.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا قوميا لحماية الأطفال والكبار من مخاطر الشارع من خلال ١٧ وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات ومؤسسات رعاية تم تطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر