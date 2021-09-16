لماذا ترتفع درجة حرارة سيارتك؟ وماذا تفعل حينها؟

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يقوم العديد من الأشخاص بالسفر بسياراتهم خصوصًا في فصل الصيف، حيث يذهبون إلى الشواطئ. ومع حرارة الجو، والسفر لمسافات طويلة تزاد حرارة السيارة، لكن إذا وجدت نفسك في موقف تزداد فيه ارتفاع درجة حرارة سيارتك، فاتبع هذه الخطوات لضمان بقاءك أنت وسيارتك في أمان:

توقف على جانب الطريق

أوقف سيارتك وأوقف تشغيل المحرك في أسرع وقت، ودع سيارتك تبرد لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

افتح غطاء محرك السيارة

يقوم فتح غطاء المحرك بالسماح للحرارة بالخروج بسرعة، مما يساهم في تبريد سيارتك بشكل أسرع.

تشغيل الإشعال

بمجرد أن تبرد سيارتك قم إلى موضعه الأول، ولا تقم بتشغيل المحرك، وإذا رأيت أن مقياس درجة الحرارة يقع ضمن النطاق الطبيعي وأن مستويات سائل المحرك كافية، فقم تشغيل المحرك.

لكن إذا أصدر المحرك أصواتًا غير عادية أو لم يبدأ تشغيله، فمن الأفضل البقاء على الجانب الآمن وطلب المساعدة على الطريق لسحب سيارتك، وسيسمح ذلك للميكانيكي بفحصها وإجراء الإصلاحات اللازمة.

ما الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة السيارة؟

بحسب blog nationwide هناك عدد قليل من مشاكل المحرك التي يمكن أن تسبب سخونة السيارة، قد لا تتسبب درجات الحرارة المرتفعة وحدها في ارتفاع درجة حرارة سيارتك

فإذا كانت أنظمة التبريد في سيارتك لا تعمل بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة لمحركك وإصلاحات باهظة الثمن، فيما يلي بعض أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة

المبرد

تحتوي كل سيارة على نظام تبريد للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة المحرك منخفضة، إذا كان نظام التبريد لديك به تسرب أو انسداد أو عطل في المضخة، فقد لا يتمكن المبرد من الدوران بشكل صحيح.

ترموستات السيارة

قد تكون هناك مشكلة أخرى محتملة مشكلة في منظم الحرارة، فمنظم حرارة السيارة مسؤول عن تنظيم كمية سائل التبريد المتدفق عبر المحرك، ويمكن للكسر أو المعطل أن يتسبب بسهولة في ارتفاع درجة حرارة سيارتك.

زيت محرك منخفض

يقوم زيت السيارة بأكثر من مجرد تزييت الأجزاء المتحركة، كما أنه يساعد على إزالة الحرارة الزائدة من المحرك، لذلك إذا كانت سيارتك تحتوي على زيت منخفض، فقد يتسبب ذلك في سخونة سيارتك.

مروحة تبريد المبرد

إذا لم يتم تشغيل مروحة التبريد الخاصة بك أو تشغيلها على المستوى الصحيح، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة سيارتك.

إذ تعمل مراوح الرادياتير عادةً بمحركات كهربائية، لذا فإن أي مشاكل ميكانيكية للمحرك قد تؤدي إلى عدم توفير المروحة لتدفق هواء بارد كافي.