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«دجل وشعوذة».. القبض على نصاب أوهم ضحاياه بمعالجتهم روحانيًا

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«دجل وشعوذة».. القبض على نصاب أوهم ضحاياه بمعالجتهم روحانيًا «دجل وشعوذة».. القبض على نصاب أوهم ضحاياه بمعالجتهم روحانيًا

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، أحد الأشخاص بأسيوط، لقيامه بالترويج على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط، بنشر العديد من المشاركات على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن الترويج عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة لحل كافة الأزمات.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته هاتفين محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة وإدارته للصفحة المشار إليها، كما أنشأ صفحة أخرى على ذات الموقع وحسابين على تطبيقي «واتس آب- إيمو»، وكذلك وجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه التي تشير إلى قيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على معالجتهم روحانيًا وحل مشكلاتهم وأي خلافات، من خلال أعمال الدجل والشعوذة.

بمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على ضحاياه، بقصد تحقيق مكاسب مالية والتي أنفقها على متطلباته.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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