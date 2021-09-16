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باريس سان جيرمان يطالب بحماية النجم الأرجنتيني ميسي في فرنسا

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باريس سان جيرمان يطالب بحماية النجم الأرجنتيني ميسي في فرنسا باريس سان جيرمان يطالب بحماية النجم الأرجنتيني ميسي في فرنسا

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حالة من القلق تسيطر على المسؤولين داخل نادى باريس سان جيرمان، خوفا على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، خلال مباريات الدورى الفرنسى.

وقال ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان في تصريحات لشبكة كانال بلس: «شعرت بالرعب عندما رأيت التدخل العنيف ضد ميسي في مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وأشعر بنفس الخوف في الدوري الفرنسي، بصراحة، أطلب اهتماما خاصا بالأمر».

وأضاف: «في أول ظهور لميسي مع باريس في 20 دقيقة بمباراة ريمس، أتفهم تماما أنها كانت لحظة من الصعب التعامل معها، فالحكام بشر، ومن وقت لآخر سيقولون لأنفسهم لن أطلق صافرتي من أجل ميسي أو نيمار أو مبابي، لإظهار حرصي عليهم».

وتابع: «لا أطلب ذلك، ولا نريد معاملة استثنائية، بل نطلب تطبيق لائحة محددة، لأنها ستكون مهمة للغاية، يجب أن نحمي النجوم، لابد أن نحمي جميع اللاعبين، حفاظا على متعة كرة القدم».

يذكر أن ميسي انضم لصفوف بي إس جي صيف العام الجاري في صفقة انتقال حر بعد فشل محاولات تجديد عقده مع برشلونة.

المصرى اليوم

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