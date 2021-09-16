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كارلوس كيروش: من يرتدي قميص يرتدي أحلام شعب

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كارلوس كيروش: من يرتدي قميص مصر يرتدي أحلام شعب كارلوس كيروش: من يرتدي قميص يرتدي أحلام شعب

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غازل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، الجماهير المصرية في بداية رحلته على رأس الجهاز الفني للمنتخب المصري.

وتم تقديم البرتغالي كارلوس كيروش اليوم الخميس كمدير فني جديد لمنتخب خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب التعادل مع الجابون 1-1 في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وقال كارلوس كيروش، خلال المؤتمر الصحفي اليوم: لابد أن يعلم من يرتدي قميص منتخب مصر أنه لا يرتدي مجرد قميص أي فريق، بل يرتدي أحلام شعب يتمنى تحقيقها، ومن وجهة نظري أرى أنك حين ترتدي قميص ، لابد أن تلعب بفخر وثقة واستمتاع كامل لإسعاد الجماهير التي تنتظر منك الكثير.

وأضاف: علينا أن نقاتل في الملعب لتحقيق الفوز، وتسطير تاريخ جديد يجعل من يأتي بعدنا يفخر بنا مثلما نفخر الآن بإنجازات من سبقونا.

ويستهل كارلوس كيروش مشواره مع منتخب مصر بمباراتين صعبتين أمام المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك يومي 6 و10 من الشهر المقبل.

المصرى اليوم

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