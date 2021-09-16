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سموحة يخوض ثانى تجاربه الودية أمام الرجاء استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالكأس

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سموحة يخوض ثانى تجاربه الودية أمام الرجاء استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالكأس سموحة يخوض ثانى تجاربه الودية أمام الرجاء استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالكأس

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يخوض فريق سموحة ثانى تجاربة الودية اليوم الخميس أمام فريق الرجاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس باستاد السويس الجديد.

وكان الفريق قد فاز على دلڤي وديًا أمس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، على الملعب الرئيسي بالنادي، وأحرز أهداف سموحة أحمد سعد وعمار أشرف ومحمد حليمو من ركلة جزاء مع نهاية شوط المباراة الثاني.

ويحاول المدير الفنى منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية وتجهيزهم جيدا لمباراة بيراميدز التي يرغب في تحقيق الفوز بها لمواصلة المشوار بالكأس.

وقال أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إن المباراة الودية كانت بلا شك تجربة مفيدة، حيث تمكن الجهاز الفني من الوقوف على أخطاء اللاعبين، مشيرا إلى أنه سيعكف على علاج تلك الأخطاء.

وكان مدرب سموحة أعلن قائمة الفريق في الموسم الجديد، والتي تضمنت 13 لاعبا، هم الهاني سليمان وعمر صلاح ومحمد أشرف ورجب نبيل وأطهر الطاهر وشريف رضا وأحمد حمص وأحمد جمال ومحمود عزت وإسلام جمال ومحمود حليمو ومحمد نادي ومحمد كناريا، بخلاف قائمة التعاقدات الجديدة التي سيتم إرسالها في القائمة الثانية.

المصرى اليوم

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