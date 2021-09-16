أخبار عاجلة

رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
مناسبة للتنزه ليلًا..‫ هذه توقعات الحصيني لأجواء اليوم وغد -
خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة -
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة -
طقس اليوم الوطني: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة -
لقاء بلينكن وشكري في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حقيقة رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف طاقتها الاستيعابية

Print
حقيقة رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف طاقتها الاستيعابية حقيقة رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف طاقتها الاستيعابية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرّة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرّة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُشددةً على استعداد وجاهزية كل المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال جميع الحالات المرضية، بما فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي يتم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج فور إجراء الفحوصات اللازمة لها وثبوت إصابتها بالفيروس، مُشيرةً إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، سواء على مستوى الأسرّة العادية أو العناية المركزة، أو أجهزة التنفس الصناعي، فضلاً عن توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير لقاحات فيروس كورونا بكل مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، لتطعيم المواطنين وتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وفي إطار حرص الدولة على توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين، تم البدء في الإنتاج القومي للقاحات وفقاً لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، حيث تم إنتاج أول مليون جرعة من لقاحات (فاكسيرا_ سينوفاك) محليًا بمصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية، كما يتم الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهرياً؛ تمهيداً لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

May be an image of text

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا بعد ساعات من مرافقة رئيس بلاده

إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا بعد ساعات من مرافقة رئيس بلاده

صحة الشرقية تناقش تطوير الخدمات الطبية ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

صحة الشرقية تناقش تطوير الخدمات الطبية ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا