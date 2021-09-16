★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت أسعار اللحوم والدواجن استقرار خلال الأسبوع جاري قبل بدء العام الدراسي، حيث سجلت أسعار اللحوم الجملي الوسط، مستقرة بين ٨٠ – ٩٠ جنيها للكيلو والسوداني المبرد عند ٨٥ – ٩٠ جنيها في المنافذ الحكومية، وأمان، ووطنية، أما البلدي المذبوح لدى الجزارين وصل بين ١٣٠- ١٤٠جنيها، والبلدي الكندوز الكبيرة السن بين ٨٠- ١٠٠جنيها، والكبدة البلدي ١٢٥- ١٣٥جنيها، والسجق البلدي ١٢٠-١٣٠جنيها.

وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، موضحا إن سعر الكيلو يتراوح بين 24 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 28 جنيهًا للمستهلك.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة يتراوح بين 36 و37 جنيهًا، وتباع بالأسواق بنحو 43 جنيهًا.