كارلوس كيروش قبل مواجهة ليبيا : «مفيش خوف بعد النهاردة»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شدد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على أن الفترة المقبلة ستشهد طريقة لعب يسبحث فيها الفراعنة دائماً عن الفوز دون النظر لاسم الفريق المنافس ؟أو قدراته.

ويستهل كارلوس كيروش مشواره مع منتخب مصر بمباراتين صعبتين أمام المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال كارلوس كيروش عن مواجهة ليبيا: هناك فارق كبير في التاريخ بيننا وبين ليبيا؟ وعلينا إثبات ذلك على أرض الملعب، لن نخشى أي فريق بعد الآن، سنحترم كل الفرق والمنافسين ولكننا سنلعب بهدف واحد أمام الكل هو البحث عن الفوز فقط .

وأضاف كارلوس كيروش، تعليقاً على سوء أرضية الملعب في ليبيا: سواء كانت أرضية الملعب نجيل طبيعي أو صناعي سنلعب على الفوز، لا توجد أعذار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الليبي يومي 6 و10 أكتوبر المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم.