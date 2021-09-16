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«القوى العاملة» تعلن تعيين 26 شاباً.. والتفتيش على 141 منشأة بشمال سيناء

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«القوى العاملة» تعلن تعيين 26 شاباً.. والتفتيش على 141 منشأة بشمال سيناء «القوى العاملة» تعلن تعيين 26 شاباً.. والتفتيش على 141 منشأة بشمال سيناء

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء، بتعيين 29 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 166 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 13 شهادة قياس مستوى المهارة، و13 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 141 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، وتلقي 4 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 7 منشآت يعمل بها 2047 عاملا.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً، قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد الأقارب لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحتي مولود لـ لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 529 عاملاً .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 7 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

المصرى اليوم

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