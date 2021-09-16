وزير الزراعة: برنامج تربية للحصول أفضل الصفات الجمالية للخيول العربية بمحطة الزهراء

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ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخميس، اجتماع مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول المصرية العربية الأصيلة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وأعضاء مجلس الأمناء

ووجه «القصير» وجه بوضع برنامج تربية في محطة الزهراء للحصول على خيول تحمل أفضل الصفات الجمالية، كما وجه باستخدام التلقيح الاصطناعي لأول مرة في مصر من أجل الحفاظ على الأصول الوراثية للخيول المصرية العربية الأصيلة.

وأشاد وزير الزراعة بما تم إعلانه من خلال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية«OIE» بخلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية«الرعام والزهري»، مشيرًا إلى استمرار جهود هيئة الخدمات البيطرية حتى يتم المحافظة على ذلك.

وأكد «القصير» خلال الاجتماع أنه خلال الفترة السابقة تم اتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية بهدف رفع كفاءة المحطة وتقديم الرعاية الصحية والتغذية اللازمة للخيول وتم وضع برنامج غذائي متكامل لكل حصان بناء الاحتياجات الغذائية التي تتطلبها المراحل العمرية وتوفير الأعلاف المطلوبة لمدة عام الأمر الذي كان له مردود إيجابي على الحالة الصحية للخيول.

وأوضح وزير الزراعة إنه تم وضع برنامج مكثف للرعاية الصحية وتنفيذ جميع التحصينات المطلوبة في مواعيدها وتكليف معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بعمل فحص شامل لجميع الخيول بالمحطة.

جدير بالذكر أنه لأول مرة يتم تشكيل مجلس أمناء لمحطة الزهراء للخيول يتولى إدارة شؤون المحطة التاريخية العريقة التي تضم افضل وأندر السلالات من الخيول المصرية العربية الأصيلة.

وزير الزراعة يلتقي قيادات محطة الزهراء للخيول