أخبار عاجلة

رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
مناسبة للتنزه ليلًا..‫ هذه توقعات الحصيني لأجواء اليوم وغد -
خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة -
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة -
طقس اليوم الوطني: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة -
لقاء بلينكن وشكري في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الزراعة: برنامج تربية للحصول أفضل الصفات الجمالية للخيول العربية بمحطة الزهراء

Print
وزير الزراعة: برنامج تربية للحصول أفضل الصفات الجمالية للخيول العربية بمحطة الزهراء وزير الزراعة: برنامج تربية للحصول أفضل الصفات الجمالية للخيول العربية بمحطة الزهراء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخميس، اجتماع مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول المصرية العربية الأصيلة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وأعضاء مجلس الأمناء

ووجه «القصير» وجه بوضع برنامج تربية في محطة الزهراء للحصول على خيول تحمل أفضل الصفات الجمالية، كما وجه باستخدام التلقيح الاصطناعي لأول مرة في من أجل الحفاظ على الأصول الوراثية للخيول المصرية العربية الأصيلة.

وأشاد وزير الزراعة بما تم إعلانه من خلال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية«OIE» بخلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية«الرعام والزهري»، مشيرًا إلى استمرار جهود هيئة الخدمات البيطرية حتى يتم المحافظة على ذلك.

وأكد «القصير» خلال الاجتماع أنه خلال الفترة السابقة تم اتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية بهدف رفع كفاءة المحطة وتقديم الرعاية الصحية والتغذية اللازمة للخيول وتم وضع برنامج غذائي متكامل لكل حصان بناء الاحتياجات الغذائية التي تتطلبها المراحل العمرية وتوفير الأعلاف المطلوبة لمدة عام الأمر الذي كان له مردود إيجابي على الحالة الصحية للخيول.

وأوضح وزير الزراعة إنه تم وضع برنامج مكثف للرعاية الصحية وتنفيذ جميع التحصينات المطلوبة في مواعيدها وتكليف معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بعمل فحص شامل لجميع الخيول بالمحطة.

جدير بالذكر أنه لأول مرة يتم تشكيل مجلس أمناء لمحطة الزهراء للخيول يتولى إدارة شؤون المحطة التاريخية العريقة التي تضم افضل وأندر السلالات من الخيول المصرية العربية الأصيلة.

وزير الزراعة يلتقي قيادات محطة الزهراء للخيول
وزير الزراعة يلتقي قيادات محطة الزهراء للخيول

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)