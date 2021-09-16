الغرف التجارية: استعدادات لإقامة معارض «أهلًا مدارس» بالمحافظات

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أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة، اعتبارا من اليوم 16 سبتمبر للجمهور معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بتخفيضات تتراوح بين ٢٥ إلى ٣٠ ٪؜، تحت رعاية رئيس الوزراء لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الاسواق الاخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وقال فتحي مرسي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية، انتهت من استعداداتها لإقامة معارض «أهلًا مدارس» بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث من المقرر أن تعرض الشركات المشاركة في المعرض هذا العام منتجاتها بتخفيضات تتراوح بين ٢٥% إلى ٣٠%، وذلك لتوفير مستلزمات المدارس جودة عالية وأسعار مناسبة للأسر المصرية.

وأضاف مرسي، لـ«المصري اليوم»، أن الغرف التجارية تلقت الطلبات من المصانع والتجار للمشاركة في معرض «أهلًا مدارس»، وهناك إقبال كبير على المشاركة في هذه المعارض، مشيرًا إلى أنه من المتوقع افتتاح المعرض في المحافظات 18 أو 25 سبتمبر المقبل ويستمر فترة تتراوح بين 10 و15 يومًا.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجرى التفاوض مع التجار والشركات التي تقدمت بطلبات للمشاركة في معرض «أهلاً مدارس» لبيع منتجاتهم بأسعار تقل بنسبة اكثر من ٢٥% عن الأسعار بالسوق الحر، ويضم المعرض، منافذ لبيع أدوات مكتبية، ملابس، حقائب وأحذية، وكتب مدرسية ومستلزمات التعليم، الكترونيات.

وتابع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تجري اتصالات مع الجهات المعنية لاستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات مجانا للزوار المترددين على المعرض، بجانب تنظيم حركة دخول الزوار منعا لأي تكدس وزيادة عدد الممرات داخل للمعرض.