بعد أن تركتها زوجة الأب بشوارع إمبابة.. محافظ أسوان يوجه بالبحث عن سجدة لعودتها إلى أسرتها

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في لفتة انسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وجه بالتعامل السريع مع إحدى الحالات الإنسانية للفتاة الأسوانية سجدة أحمد على 15 سنة، والتي قامت زوجة والدها بتركها وحيدة في أحد شوارع منطقة إمبابة بالجيزة دون أي عائل أو مصروفات مالية .

وجه اللواء أشرف عطية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان أحمد حمدي للتواصل والتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الجيزة لتكليف فريق التدخل السريع للبحث عن الفتاة الأسوانية ومحاولة الوصول إليها لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم وعودتها لأسوان مرة أخرى، مكلفاً بإيداعها في دار رعاية البنات لحين التواصل مع أسرتها لإستلامها بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والإجتماعي لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع زوجة الأب التي تسببت في هذه المشكلة .