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يحيى زكي: إنتاج عربات القطارات السريعة.. ونسعى لتوطين الصناعات المقامة بها

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يحيى زكي: إنتاج عربات القطارات السريعة.. ونسعى لتوطين الصناعات المقامة بها يحيى زكي: إنتاج عربات القطارات السريعة.. ونسعى لتوطين الصناعات المقامة بها

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قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخميس، إننا حينما نتحدث عن منطقة شرق بورسعيد، فكان ولابد أن نركز على جاهزية المنطقة لاستقطاب المشروعات من خلال تهيئة الطرق والأنفاق والعبّارات الخاصة بقناة السويس، فضلاً عن البنية التحتية للمنطقة، وهذه تمثل العوامل الرئيسية التي تم توفيرها بالفعل في 4 كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى الآن.

وأضاف «زكي» خلال كلمته بالجلسة الأولى من منتدى بورسعيد الاقتصادي، الخميس، برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومحافظة بورسعيد، أنه كان مهمًا إجراء التعديلات اللازمة في البنية التشريعية والخاصة بالفصل بين حوافز التصدير والتعامل مع السوق المحلي، فكان هناك إشكالية في ذلك الأمر، وكان لابد أن نعدّل في اللوائح التنفيذية اللازمة لذلك.

وتابع زكي: «منطقة شرق بورسعيد تعمل على العديد من المشروعات من خلال اتباع الأسلوب العلمي، حيث تعمل على إقامة المجمعات الصناعية، فحينما نتكلم عن الصناعات المستهدفة، فقد بدأنا بمصنع عربات السكك الحديدية وهذا أول مصنع يبدأ إنتاج عربات القطارات السريعة».

وشدد رئيس الهيئة، على أنه من المهم جدًا من ضمن الاستراتيجية أن نبحث الفرصة الحقيقية التي يمكن أن نوفرها في المنطقة الاقتصادية بحيث نستطيع إقامة صناعات محددة تمثل الركيزة الأساسية لما نعمل عليه، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إقامة التجمع الصناعي الثاني، والذي يتضمن الصناعات الرئيسية مثل الوحدات الكهربائية وقطع غيار السيارات، كاشفًا عن أنه سيتم البدء بتوطين هذه الصناعات وإدخال المنتج المحلي في تجميعها بنسبة 25 إلى 60% بهدف توطين الصناعة وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل.

المصرى اليوم

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