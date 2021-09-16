أخبار عاجلة

رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
مناسبة للتنزه ليلًا..‫ هذه توقعات الحصيني لأجواء اليوم وغد -
خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة -
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة -
طقس اليوم الوطني: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة -
لقاء بلينكن وشكري في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

47 مليون ريال لاستكمال تنفيذ طريق الدائري الرابع بمكة مع العكيشية

Print
47 مليون ريال لاستكمال تنفيذ طريق الدائري الرابع بمكة مع العكيشية 47 مليون ريال لاستكمال تنفيذ طريق الدائري الرابع بمكة مع العكيشية
مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في المقاولات العامَّة لمدة عامين

47 مليون ريال لاستكمال تنفيذ طريق الدائري الرابع بمكة مع العكيشية

وقّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، عقداً إضافياً لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع -طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه- مع طريق العكيشية، بقيمة إجمالية بلغت 18.587.151 ريالاً ولمدة 24 شهراً ميلادياً، مع احدى الشركات الوطنية المتخصصة في المقاولات العامَّة.

يأتي هذا بعد أن أبرمت الأمانة عقداً آخر لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع -طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه- مع طريق جدة السريع بقيمة بلغت 29.331.172 ريالاً ليصل إجمالي المبلغ الذي تم تخصيصه مؤخراً في الطريق أكثر من 47 مليون ريال.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس "القويحص" استمرار الأمانة في تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر، وعزمها في تهيئة كل الخدمات لساكني أم القرى وقاصديها وتسهيل كل ما يمكن أن يسهم في راحتهم ورفاهيتهم، مشيراً إلى أن الطريق الدائري الرابع سيشكل نقلة نوعية كُبرى في حركة المركبات وتنقلاتها وخلق بيئات جديدة ترتقي بشبكة الطرق وتسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة

ونوّه "القويحص" بالاهتمام في تطوير جميع محاور الدائري الرابع وعدم إهمال أي جزء في الدائري باعتبارها محاور حيوية مهمة لتوزيع الحركة المرورية على شبكات طرق العاصمة المقدسة.

يُذكر أن الطريق الدائري الرابع يبلغ إجمالي طوله 65 كيلومتراً، ويبلغ حرم الطريق 100 متر، ويتوسط الطريق جزيرة وسطية بعرض 20 متراً، وجزيرة فاصلة ما بين الطريق الرئيسي والخدمة بعرض 8 أمتار، ويبلغ عدد التقاطعات الرئيسية بالطريق (12) تقاطعاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها

رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها

بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر

بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر

"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر

أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر