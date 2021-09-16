أخبار عاجلة

رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
مناسبة للتنزه ليلًا..‫ هذه توقعات الحصيني لأجواء اليوم وغد -
خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة -
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة -
طقس اليوم الوطني: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة -
لقاء بلينكن وشكري في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محكمة رابغ تحكم بسجن قائد مدرسة 10 أيام.. لبصقه في وجه معلم

Print
محكمة رابغ تحكم بسجن قائد مدرسة 10 أيام.. لبصقه في وجه معلم محكمة رابغ تحكم بسجن قائد مدرسة 10 أيام.. لبصقه في وجه معلم
المدان شدّ لحية المجني عليه داخل غرفة بالمدرسة.. وقام بتهديده

محكمة رابغ تحكم بسجن قائد مدرسة 10 أيام.. لبصقه في وجه معلم

أسدلت المحكمة العامة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة الستار عن حادثة المعلم الذي رفع شكوى في شهر رجب من عام 1441هـ يتهم فيها قائد مدرسة بالبصق عليه وشدّ لحيته داخل غرفة بالمدرسة نفسها وتهديده ".

وحكمت المحكمة العامة بمحافظة رابغ حكماً على قائد المدرسة بالسجن لمدة عشرة أيام، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

ووفق ما حصلت عليه "سبق" من تفاصيل، في الخبر الذي نشرته بتاريخ ٦ رجب ١٤٤١هـ تحت عنوان: (بصق وشد لحية وتهديد.. حكم بـ"اعتذار وتعهد" على قائد مدرسة لمصلحة مُعلم برابغ)، فقد كانت المحكمة العامة برابغ قد تلقت شكوى مُحالة من النيابة العامة من قِبل مُعلم يعمل في إحدى المدارس بمحافظة رابغ في ذلك الوقت، يشكو فيها قائد المدرسة التي يعمل بها، ويتهمه بأنه تعرّض للبصق وشد لحيته على يد قائد المدرسة نفسها وإغلاق إحدى الغرف وتهديده في اليوم التالي.

وحكمت المحكمة حينها على قائد المدرسة بالاعتذار؛ فيما اعترض المعلم المتضرر وتقدّم بالاعتراض على حكم الاعتذار ونقضه لتحكم المحكمة أخيراً بسجن المدعى عليه " قائد المدرسة " عشرة أيام.

من جانبه، طالب المعلم المتضرر وزارة التعليم بإيقاع العقوبة المقررة نظاماً للمادة التاسعة من مدونة السلوك الوظيفي التي تنص على عدم القيام بأي فعل ينتهك قيم وعادات المجتمع أو أعرافه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها

رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها

بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر

بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر

"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر

أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر