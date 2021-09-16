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رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:42 صباحاً
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
مناسبة للتنزه ليلًا.. هذه توقعات الحصيني لأجواء اليوم وغد
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
طقس اليوم الوطني: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
لقاء بلينكن وشكري في نيويورك
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الخميس 23 سبتمبر 2021 07:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لحظة وقوع زلزال بقوة 6.0 درجات في الصين والبلاد تطلق نداء طارئا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 16 سبتمبر 2021 02:33 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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