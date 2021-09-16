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« طالبت الجمهور بالدعاء لها » .. أسماء مصطفي تعلن خبر صادم لجمهورها

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« طالبت الجمهور بالدعاء لها » .. أسماء مصطفي تعلن خبر صادم لجمهورها « طالبت الجمهور بالدعاء لها » .. أسماء مصطفي تعلن خبر صادم لجمهورها

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أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، خضوعها لعملية جراحية جديدة، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حيث تعاني من مرض السرطان.

نشرت أسماء مصطفى صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية دون توصيف دقيقة، أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي، وهو القادر وحده على شفائي».

وتابعت بالدعاء لها: «اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفني ودواني وعافني إنك عفوا كريم، واشفي كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله، فضلًا اسالكم الدعاء ربنا يتقبل يا رب».

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى أعلنت في أبريل الماضي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، خضوعها لجراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث، مطالبة الجمهور الدعاء لها، حيث كتبت «بعد ساعات سأكون بين يدي الرحمن لإجراء جراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث».

المصرى اليوم

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