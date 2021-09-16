كارلوس كيروش: التأهل لكأس العالم ليس سهلاً.. وهذا رأيي في اللاعب المصري

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وقال كارلوس كيروش خلال مؤتمر تقديمه اليوم الخميس، كمدير فني جديد لمنتخب مصر: كأس العالم ليس أمراً سهلاً بل مشوار صعب وطويل، وهو هدف مهم ورائع وصعب نسعى إلى تحقيقه.

ونجح كارلوس كيروش من قبل في الوصول بمنتخبي البرتغال وإيران إلى نهائيات كأس العالم مع برازيل أوروبا في 2010، ومع منتخب إيران عامي: 2014 و2018.

وتابع كارلوس كيروش: لا وقت للكلام، لقد حان وقت العمل واتخاذ القرارات المناسبة وبداية المشوار بشكل قوي، من خلال التعاون والاتحاد بين كافة أطراف المنظومة، من أجل تحقيق آمال ملايين المصريين.

وأضاف كارلوس كيروش رداً على سؤال بشأن اللاعب المصري: اللاعب المصري مميز وليس مختلفاً عن اللاعبين العالميين، وسأعمل على تطوير اللاعبين المصريين وإخراج أفضل ما لديهم.