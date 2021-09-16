«الداخلية»: ضبط سيارة مدون عليها عبارة مسيئة والتوصل إلى مالكها (التفاصيل)

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تضمن نشر صورة لسيارة مدون عليها عبارة مسيئة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس :«في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) متضمن نشر صورة لسيارة «نقل» بمحافظة الشرقية مدون عليها عبارة مسيئة».

وأضافت: «بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد مالك السيارة (مقيم بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية)، وبإستدعائه قرر قيامه بكتابة العبارة المشار إليها على سبيل المزاح، وتم إزالتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله».