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القوى العاملة : تحصيل 411 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

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القوى العاملة : تحصيل 411 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض القوى العاملة : تحصيل 411 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية ، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 98 ألفاً و623 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 411 ألفا و504 جنيهات مصرية تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن «سمير.م.م.» ويعمل بإحدى شركات المصاعد بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل المصري المذكور، وذلك بعد مخاطبة وزارة الخارجية لمساعدة المواطن في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطن، والتى أفادت باستلام المواطن مستحقاته المالية بموجب الشيك رقم 00035735، حيث بلغت إجمالي مستحقات المواطن 98 ألفا و623 ألف ريال، بما يعادل 411 ألفا و504 جنيهات مصرية تقريبا.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل وخارجها.

المصرى اليوم

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