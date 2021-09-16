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محمد عودة يكشف تعاقد غزل المحلة مع 3 صفقات جديدة

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محمد عودة يكشف تعاقد غزل المحلة مع 3 صفقات جديدة محمد عودة يكشف تعاقد غزل المحلة مع 3 صفقات جديدة

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أكد محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أن ناديه نجح في الساعات الماضية، في حسم التعاقد مع الثلاثي السيد الشبراوي ومحمد بازوكا وإبراهيم عبدالخالق، لاعبي الانتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد عودة في تصريحات تلفزيونية: «قررنا التعاقد مع إبراهيم عبدالخالق، لسيد الشبراوي، محمد بازوكا، نظرًا لخبرات الكبرية التي يتمتع بها الثلاثي في الدوري الممتاز».

وأضاف :«غزل المحلة، يمتلك لاعبين مميزين ولكنهم صغار السن، لذلك نبحث عن تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب الخبرات».

وتابع :«سيكون من الصعب ضم أي لاعب من الأهلي أو بسبب الرواتب الكبيرة للاعبي الناديين»، مشيرًا: «اتفقت مع الإدارة على ضم 3 لاعبين أجانب مميزين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية».

المصرى اليوم

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