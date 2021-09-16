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الإعلان عن دفعة جديدة من أسماء المزارعين المضارين بسبب الإرهاب

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الإعلان عن دفعة جديدة من أسماء المزارعين المضارين بسبب الإرهاب الإعلان عن دفعة جديدة من أسماء المزارعين المضارين بسبب الإرهاب

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أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في شمال سيناء عن أسماء دفعة جديدة من أسماء أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات، وذلك بعد تضرر مزارعهم في مركزي العريش والشيخ زويد، بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء أنه تم الاعلان عن أسماء المضارين ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدا لصرف التعويض المالى لكل منهم.. مشيرا إلى أن القائمة المعلنة تضمنت 45 مزارعًا من الذين أضيرت مزروعاتهم في مركزي العريش والشيخ زويد، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم في ضوء ما ورد بقواعد الصرف.

وأضاف مطر، أنه سيتم احتساب التعويض بواقع 100 شجرة عن الفدان الواحد كحد أقصى، على أن يتم تقديم التظلمات إلى اللجنة المختصة بديوان عام المديرية خلال 15 يومًا.. مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأى تظلمات ترد بعد هذه المدة المحددة.

وأشار مطر إلى أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والخوخ والموالح وغيرها، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب.

المصرى اليوم

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